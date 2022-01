Tijdelijk callcenter levert corona-ziekteattesten af

"Voor alle duidelijkheid het gaat om een corona-ziekteattest en niet om een quarantaine-attest. Dat kan je al digitaal krijgen. De ziekteattesten worden binnen de 36 uur doorgestuurd via mail of kunnen opgehaald worden aan het testcentrum in Brugge", besluit Traen.

Het callcenter is telefonisch bereikbaar op 050-44 86 86 of via het mailadres covidnwvl@gmail.com.