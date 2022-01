Tuinbouwschool in Melle heeft last van bevers: "Al tientallen bomen beschadigd"

De tuinboomschool vond een ecologische manier om de bever te weren maar het dier is creatief. "Waar de pasta of geur gesmeerd is, blijft het dier weg, het ruikt naar verbrand bos. Daar houden de dieren niet van. Het duurt tot 10 jaar voor het product is uitgewerkt. Maar we kunnen er onmogelijk al onze bomen mee insmeren. Dus, de bever zoekt een weg naar andere bomen die nog niet behandeld zijn."