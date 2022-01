Vaccinatiecertificaat wordt ongeldig zonder boosterprik, maar "CST is niet voor de eeuwigheid"

Dat er ondanks de hoge viruscirculatie toch nog veel mogelijk blijft, hebben we volgens premier De Croo te danken aan het hoge vaccinatieniveau. De premier benadrukt dat wie gevaccineerd is 90 procent minder kans heeft om in het ziekenhuis te belanden en de helft minder kans heeft om besmet te raken en dus ook het virus over te dragen.

Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat je vanaf 1 maart je boosterprik moet hebben gekregen als je basisvaccinatie (1 prik van het Johnson-vaccin of 2 prikken Pfizer, Moderna of AstraZeneca) van vóór oktober 2021 dateert. Zoniet is het vaccinatieluik van je coronapas (Covid Safe Ticket of CST) niet meer geldig. Let wel: dit geldt alleen voor wie ouder dan 18 jaar is.

Ook de herstelcertificaten worden beperkt tot een geldigheidstermijn van 4 maanden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toegelicht in "Terzake".

"Het CST is een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat we het maatschappelijk leven kunnen behouden op een zo veilig mogelijke manier", aldus premier De Croo. "Maar het CST is niet voor de eeuwigheid, absoluut niet." De premier belooft dat de coronapas niet wordt aangehouden als het aantal besmettingen en de toestand in de ziekenhuizen is gestabiliseerd.

Minister Vandenbroucke lijkt toch wel iets minder optimistisch over dat CST. "Als u het mij vraagt, zal het nog heel lang een belangrijk instrument blijven", liet hij optekenen in "Terzake".