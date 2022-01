Verschillende inbraken in horeca in Gistel en Oudenburg: "Voor duizenden euro's schade"

Vanmorgen probeerden dieven in te breken in een zaak op de markt in Oudenburg. Maar ze kregen de voordeur niet ingestampt, dus werd er uiteindelijk niets gestolen. In Moere bij Gistel was het afgelopen nacht wel prijs. "Op de camerabeelden zien we hoe 2 inbrekers rond 1.45 uur 2 ramen ingooien met een parasolvoet. Het duo was een half uur lang binnen en nog een derde inbreker zat te wachten in de vluchtwagen", zegt Sam Debucquoy van grillrestaurant De Kallebasse verslagen. "Er zijn enkele kassa's gestolen en ze hebben ook sterke dranken mee. Er zal zeker duizenden euro's aan schade zijn!"