Voedselbedeler ziet vraag stijgen door corona maar vreest vooral gevolgen van stijgende energieprijzen

Wim Debonne is de voorzitter van vzw Voedselbedeling De Vaart in Kortrijk, een organisatie die jaarlijks zo’n 1000 mensen bereikt in de regio Kortrijk. “Het aantal bezoekers groeit”, zegt Debonne, “maar de samenstelling is ook veranderd. We zien een verschuiving van generatiearmoede, mensen die van generatie op generatie in de problemen blijven, naar de nieuwe armen. Mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen, ook al blijven ze aan het werk.”