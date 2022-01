Vrouw zamelt borstprotheses in voor vrouwen in Zuid-Amerika met borstkanker

Net als in België is borstkanker in Zuid-Amerika ook de meest voorkomende kanker bij (vooral) vrouwen. In België leven we in luxe op het vlak van behandeling en mogelijkheden na een behandeling, zegt Van der heyden, "Hier wordt een prothese volledig terugbetaald door de ziekenkas, maar in Zuid-Amerika niet. De vrouwen kunnen er ook niet gemakkelijk aangeraken of ze zijn gewoonweg onbetaalbaar". In Quito, de hoofdstad van Ecuador, is er slechts 1 winkel waar externe silicone borstprotheses kunnen gekocht worden, en die zijn niet voor iedereen betaalbaar.