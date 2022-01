"In Molenbeek moet je 15 jaar wachten op een sociale huurwoning"

"Het is schrijnend om te zien dat de meest kwetsbare mensen uit de maatschappij ruim 14 jaar moeten wachten op een huurwoning”, vindt Mutambayi. "En dat in één van de armste gemeenten van het land." Uit het antwoord van het gemeentebestuur zou tevens blijken dat er in 2018, 2019, 2020 en 2021 in totaal vier nieuwe sociale verhuurwoningen bijgekomen zijn in Sint-Jans-Molenbeek. “Gemiddeld komt er dus één nieuwe sociale woning bij per jaar. Dat is veel te weinig", zegt het gemeenteraadslid. Mutambayi vraagt dan ook dat het huidige bestuur dringend werk maakt van een noodplan om meer sociale woningen te creëren zodat de wachttijden korter kunnen worden.