Welke wapens kan Rusland inzetten tegen Oekraïne?

Het standaardmodel kan dertien militairen transporteren en beschikt over een uiterst efficiënte 7.62 mm machinegeweer. Het heeft een bereik van 500 kilometer en haalt snelheden tot 60 kilometer per uur over land en tot 10 kilometer per uur over water. Sommige versies kunnen worden gedropt en ingezet tegen tanks.



De Rakoesjka beschikt over een lichte bepantsering. Rusland beschikt over meer dan 200 van deze voertuigen.