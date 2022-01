West-Vlaamse woonzorgcentra hebben het grootste aantal koppelkamers: "Goed systeem, dat zorgt voor gelukkigere bewoners"

In de Kortrijkse woonzorgcentra zijn er een 30-tal zo'n kamers volgens schepen van Senioren, Philippe De Coene (Vooruit): "Sommige koppels wonen al hun hele leven lang samen. Als één van hen omwille van zorgbehoevendheid in een woonzorgcentrum terechtkomt en de andere blijft achter, dan zijn ze vaak allebei ongelukkig. Op die manier bieden we ze de kans dat ze samen kunnen komen. Het is een systeem dat vrij goed werkt en het zorgt er ook voor dat de mensen gelukkiger zijn in een woonzorgcentrum."

In zo'n koppelkamer betaalt de opgenomen partner van een hulpbehoevende, die wel nog vrij goed is, minder dan een volwaardige bewoner.