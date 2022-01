Wie heeft gans Charles gezien?

Hij kan niet weggevlogen zijn, want de vissersclub kortwiekt hem altijd. "Hij is heel tam. Je kan hem zomaar opnemen. In de zomer komt hij op de schoot van de vissers zitten. Het is een lief beestje. Behalve als hij honger heeft, dan kan hij opdringerig zijn."

Het vermoeden bestaat dat iemand gans Charles heeft meegenomen. Er is al een tip binnengekomen dat hij mogelijk gezien is in Jabbeke. In ieder geval willen ze hem terug. "Mijn zoon van 6 jaar heeft autisme en heeft de hele avond zitten wenen toen hij het nieuws hoorde. We missen hem echt."