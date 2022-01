Wietplantage ontdekt achter frituur in Dilsen-Stokkem

Op 't Rachels in Lanklaar, in Dilsen-Stokkem, heeft de politie donderdag een wietplantage ontdekt. Die was geïnstalleerd achter frituur 't Racheltje, op de hoek met de Rijksweg. De politie viel gisterochtend ook binnen op een andere plaats, ook in Lanklaar. Daar werden twee auto's in beslag genomen.