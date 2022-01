Wijnhandel Feys in Brugge viert 200-jarig bestaan met... een boek: "België bestond nog niet eens"

Zaakvoerder Michel Van Acker schreef over die bijzondere verjaardag een boek. Hij blikt daarin terug op het prille begin van de familiezaak. "De wijnhandel is opgericht in Diksmuide in 1822. In 1914 is de stad in de eerste wereldoorlog volledig vernield, ook onze wijnhandel. Alles lag plat. De familie Feys heeft beslist om na de oorlog opnieuw van nul te starten, maar dan in Brugge." Wij hebben 700 verschillende wijnen uit een 15-tal wijnlanden. Frankrijk, Spanje en Italië blijven heel belangrijk. Maar we proberen in ons assortiment ook met nieuwe wereldwijnen origineel te zijn."

Of ze een glaasje wijn zullen drinken op hun 200ste verjaardag? "Wij drinken niet, wij degusteren."