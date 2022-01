Je knuffel op vakantie sturen? Reisbureau Knuffie Reizen van Thibo (10) maakt het waar

Ook kan je, als je een vakantie boekt bij Reizen Meyers, je knuffel zelf meenemen op reis. Hij krijgt dan een echte boardingpass en krijgt een leuke verrassing bij een ticket. Ook zal je binnenkort je knuffel kunnen laten logeren in een unieke boomhut. "Ik heb hier in de tuin een eigen boomhut en die wil ik verhuren aan de knuffels", aldus Thibo. "Ze krijgen dan een eigen bed en zelfs een ontbijt. De eigenaar kan dan zeker ook eens op bezoek komen." Maar op dat pakket is het nog even wachten.