Wordle verovert de wereld in een rotvaart: waarom dit "Lingo 2.0" zo populair is

Wordle heeft veel weg van het televisieprogramma "Lingo", een Brits spelprogramma. De Nederlandse variant van "Lingo" wordt sinds 1989 uitgezonden in België en Nederland. In "Lingo" wordt een woordspelletje gespeeld dat een soort van combinatie is tussen Mastermind en Bingo. Het programma was populair in België in de jaren 90 en de vroege jaren 2000. In 2019 maakte "Lingo" na vier jaar afwezigheid een terugkeer naar het televisiescherm. Ook op Twitter gaat de gelijkenis tussen "Lingo" en Wordle niet onopgemerkt voorbij: