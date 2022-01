Automobilist zonder rijbewijs en met drugs op zak probeert aan politiecontrole te ontsnappen in Antwerpen

De bestuurder probeerde de agenten eerst te misleiden door een valse naam op te geven maar al snel kon de 33-jarige man geïdentificeerd worden. Bleek dat hij geen rijbewijs had en vrij was onder voorwaarden. Bovendien reed hij onder invloed - hij testte positief op alcohol en drugs. In zijn wagen werden ook verschillende harddrugs aangetroffen. Hij werd gearresteerd en zijn auto is in beslag genomen.