In code rood blijft het moeilijk voor concertzalen omdat publiek niet mag rechtstaan: "Hopelijk snel naar code oranje"

Ook in het Sportpaleis in Antwerpen, de grootste zaal van ons land, is men op dit moment nog sceptisch. Code rood gaat in de barometer ook gepaard met een streefwaarde van 900 deeltjes per miljoen (ppm) wat de luchtkwaliteit betreft wanneer je je zaal helemaal wil vullen.



"Dat is een onmogelijke zaak voor ons, daarvoor zouden we onze verluchtingsinstallatie moeten verdriedubbelen", zegt Jan Van Esbrouck, CEO van het Sportpaleis. "Dat zijn onzinnige nevenvoorwaarden. Ik denk dat dat voor veel zalen het geval zal zijn."