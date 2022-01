Bejaarde man uit Gullegem kan zelf ontkomen aan brandende woning

Afgelopen nacht is er een woning zwaar beschadigd geraakt door een brand in de Dreef Ter Walle in Gullegem, een deelgemeente van Wevelgem. De 87-jarige bewoner, die er alleen woont, belde rond 3.30 uur naar zijn zoon om te zeggen dat zijn woning in brand stond. Die belde meteen de hulpdiensten op. De brand was ontstaan op de eerste verdieping en daarna overgeslagen naar de zolder. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door het dak. De bewoner kon gelukkig zelf op tijd zijn huis verlaten.

Na een goed half uur had de brandweer het vuur onder controle, maar de schade aan de woning is groot. De eerste verdieping, zolder en een stuk van het dak zijn vernield. Waarschijnlijk is een elektrisch deken de oorzaak van de brand. De 87-jarige man werd deze nacht nog uit voorzorg naar het ziekenhuis afgevoerd, maar kan ondertussen terecht bij familie.