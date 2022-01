Binnenkort naar de botsauto's op ijs in Maldegem: "Op dikke luchtbanden glij je over het ijs"

In februari kan je gaan racen in één van de nieuwe Ice Bumper Cars. In het Nederlands heet dat botsauto’s op ijs. Tijdens de kerstvakantie waren de opblaasbare botsauto's op ijs al een groot succes in Knokke, binnenkort zijn ze ook in Maldegem te vinden.

"In februari komt sowieso de schaatspiste weer naar de Markt van Maldegem, zegt burgemeester Van Hulle. "Maar we zorgen dit jaar ook voor iets extra's, met de 'Ice Bumper Cars'. Dat zijn een soort autoscooters op dikke luchtbanden, waarmee je op het ijs kan glijden. De trend komt overgewaaid uit Amerika. Na de cyclocross van 5 februari wordt alles in Maldegem opgebouwd, en de attractie en de ijspiste blijven tot net voor carnaval."

Een botsauto op het ijs bedien je met twee hendels. Zo ga je vooruit, maak je pirouettes en kan je bochten nemen. Je kan ook anderen wegduwen, en dat zorgt voor grappige taferelen. De botsauto’s zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar.