Verloofde van vermoorde blogster Gabby Petito bekende verantwoordelijkheid voor haar dood in notaboekje

Half september klopte de familie van Petito aan bij de politie omdat ze al twee weken niets meer van haar gehoord hadden. De politie stelde vast dat Brian Laundie begin september al was teruggekeerd, zonder zijn verloofde, maar hij en zijn familie wilden de politie niet te woord staan. De zaak kreeg heel wat media-aandacht en er kwamen honderden tips binnen. Ook de federale politiedienst FBI werd bij het onderzoek betrokken. Korte tijd later verdween ook Laundrie.

Eind september vond de politie het lichaam van Gabby Petito terug in een nationaal park in de noordwestelijke staat Wyoming. De vrouw was met geweld om het leven gebracht. Enkele weken later werd het lichaam van Brian Laundrie teruggevonden in een natuureservaat in Florida. Hij was uit het leven gestapt.