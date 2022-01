Genkenaren informeren zich over plannen Evence Coppéelaan: “Blij dat dodenpunt tegenover Hof van Gan wordt aangepakt”

“Klopt”, bevestigt een mannelijke buurtbewoner. “Ik ga regelmatig fietsen met mijn zoontje van zes, en dit gevaarlijke punt is echt geen pretje. Over het algemeen sta ik heel positief tegenover de plannen. Genk is al een groene stad, maar elk streepje groen extra is mooi meegenomen. Wij gaan regelmatiger op onze fiets springen in de toekomst en ons veiliger voelen. Wat ik vind van het feit dat we regen- en afvalwater van elkaar zullen moeten scheiden? Dat lijkt me de enige manier om dit project te doen slagen.”