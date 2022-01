Coronablog - Barometer lokt reacties uit: Sportpaleis is "nog even sceptisch", horeca hoopt snel op code oranje

Het heeft lang geduurd om de coronabarometer uit te werken omdat het een bijzonder complexe materie is. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) gezegd in het “Laat journaal”. “Je probeert op een eenvoudige manier de complexiteit van onze samenleving, gaande van cultuurvoorstellingen, sport, horeca, georganiseerde activiteiten en jeugdactiviteiten in een samenhangend systeem te steken”, zegt De Croo.

Volgens de eerste minister is het is niet de eerste keer dat er een stappenplan opgemaakt is door het Overlegcomité. ”Er was het stappenplan in de zomer. Toen was er een zomerplan met vier stappen en we hebben dat perfect kunnen uitvoeren.”

Vandaag zitten we in een andere situatie. “We zitten niet meer in een situatie waarin we zeker zijn dat het alleen maar beter zal gaan. We weten intussen dat er bijvoorbeeld in de herfst slecht nieuws kan zijn. Dan moeten we even terug afremmen. Dan is zo een coronabarometer heel nuttig omdat het heel transparant en heel voorspelbaar maakt wat de verstrengingen zijn waar we ons aan kunnen verwachten wanneer het slecht gaat. Het zorgt ook voor een beter evenwicht dat er geen sectoren zijn die zich geviseerd voelen.

In de barometer is de kleur groen niet opgenomen. “Dit is een barometer die ons moet helpen om de pandemie te beheersen. Op het moment dat we kunnen zeggen dat het geen pandemie is, maar een endemie zoals een seizoensgriep komen we in groen terecht. Dan zijn er geen regels meer. Ik zeg er wel bij, maar ik denk dat de kans klein is, het kan dat we gedwongen worden om strenger te gaan dan code rood, wanneer er een nog een variant komt die veel ziekmakend zal zijn.”