Dodelijk ongeval op E40 bij Gistel: vermoedelijke transmigrant aangereden richting Jabbeke

Rond 2 uur vannacht kregen de hulpdiensten een oproep binnen voor een persoonsaanrijding op de E40 ter hoogte van Gistel richting Jabbeke. Het slachtoffer werd na de aanrijding nog 200 meter meegesleurd door de auto. In het donker was het lichaam moeilijk te zien en reden nog meerdere auto's over het slachtoffer. Het is niet duidelijk welk voertuig het slachtoffer als eerste heeft aangereden.

Door het ongeval werd de snelweg een drietal uur afgesloten. Het verkeer moest de snelweg verlaten in Middelkerke. Waarschijnlijk gaat om een transmigrant, maar het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Het parket van Brugge onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren.