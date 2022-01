"Don't mention the war" uit Fawlty Towers komt in Van Dale: ook deze uitdrukkingen uit popcultuur staan in woordenboek

Volgens Den Boon heeft de uitspraak de afgelopen veertig jaar een vaste plek in de Nederlandse taal gekregen. "Het wordt vaak schertsend gebruikt als een onderwerp ter sprake dreigt te komen dat je liever even niet ter sprake zou willen brengen", legt hij uit in "Volgspot".

In eerste instantie gebeurde dat vaak daadwerkelijk in combinatie met de Tweede Wereldoorlog. "Maar tegenwoordig wordt het ook heel vaak op andere manieren gebruikt. Op de economiepagina stond laatst "Don't mention the dollar", omdat de dollar heel laag stond. Of in de context van corona: "Don't mention de vleermuis", dus zelfs in combinatie met een Nederlands woord."