Eén zwaargewonde bij steekpartij in Mechelen

Rond 22 uur gisteravond kreeg de politie van Mechelen een oproep binnen over een vechtpartij. Twee groepjes waren met elkaar slaags geraakt in het centrum van de stad, in een zijstraat van de Veemarkt. Enkele vechtersbazen hadden ook messteken uitgedeeld. Daarbij raakten enkele mannen lichtgewond, maar één iemand moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden.