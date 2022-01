Slachtoffer van oplichting sleept ING België voor de correctionele rechtbank

"De man had het bedrag op de ING-rekening gestort nadat hij 'in het Frans' was opgebeld door iemand die hem aanbood om te beleggen in zeer risicovolle 'binaire opties'", schrijft De Tijd hierover. "Naar eigen zeggen vertrouwde de man het zaakje omdat reguliere bankrekeningen bij ING werden gebruikt. De man zou ook naar ING Brussel hebben gebeld om zeker te zijn dat de rekening oké was."

Maar de man werd dus opgelicht en was zijn geld kwijt. Hij stapte naar de gerechtelijke politie, maar de daders zijn nooit gevonden. De man liet het daar niet bij en daagde uiteindelijk ING België voor de correctionele rechtbank. De vraag is nu wie (te) onzorgvuldig is geweest: de investeerder of de bank. Daarover zal de rechter moeten oordelen.