Golf van meldingen grensoverschrijdend gedrag bij Nederlandse hulporganisaties sinds The Voice-schandaal

Tot drie keer zoveel mensen - vooral vrouwen - chatten of bellen met hulporganisaties in Nederland over hun eigen nare ervaringen. Dat is een direct gevolg van het schandaal bij "The voice of Holland", waarbij grote namen zoals Marco Borsato en Ali B. in opspraak gekomen zijn. Opvallend is dat veel mensen nu pas beseffen dat ze ook slachtoffer (geweest) zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook bedrijven zoeken advies om met de problematiek om te gaan.