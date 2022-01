Heilig Hartinstituut Heverlee schakelt over naar afstandsonderwijs

De school hoopt op 31 januari opnieuw in een gezonde en veilige schoolomgeving van start te kunnen gaan. Tot die tijd worden de contactmomenten op beide campussen, in Heverlee en Kessel-Lo, opgeschort voor zowel de eerste, tweede als derde graad. "Alle leerlingen in de eerste graad beschikken over een laptop. Dat heeft ons gesterkt in de beslissing", vertelt de directeur. Alleen de okan-klassen ontsnappen aan het afstandsonderwijs: “Omdat die leerlingen heel wat moeilijkheden hebben met taal en afstandsonderwijs een te grote uitdaging is voor hen. Bovendien zien we voorlopig geen besmettingen in die groep.”