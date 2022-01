Smarties, een blikje Guinness of toiletreiniger: Ierse ontwerpster fleurt lockdown op met creatieve outfits

Januari, een maand die al eens geassocieerd wordt met de blues. Somber weer, grijze dagen, en de lente is nog een eindje van ons verwijderd. Gooi daar nog een lockdown tegenaan en het is niet gemakkelijk om dan altijd even vrolijk te blijven. De Ierse mode-ontwerpster Taryn de Vere bedacht haar eigen manier om kleur te brengen in deze maand. Elke dag verkleedt ze zichzelf als een of ander item dat ze in haar huishouden aantreft, gaande van gootsteenontstopper tot de verpakking van kerriepoeder.