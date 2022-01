Italiaanse schrijver Alessandro Baricco lijdt aan leukemie en wacht op stamcellen van zijn zus

Alessandro Baricco's boeken zijn in tientallen talen vertaald. Hij is ook bij ons een veelgelezen schrijver van romans en novellen als "Oceaan van een zee", "Land van glas", "Zijde", "City", "Zonder bloed", "Dit verhaal", "Emmaüs", "MrGwyn" of "Driemaal bij dageraad".

Daarnaast schreef hij theaterteksten als "Novecento" en kritische non-fictie als “De barbaren” en recent “The Game” over de digitale revolutie. Hij is al geregeld in ons land komen voorlezen of optreden. Van de KU Leuven kreeg hij een eredoctoraat. "Novecento" en "Zijde" zijn ook verfilmd.