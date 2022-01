Jacques Boël (92) overleden: steenrijk, maar toch vooral bekend als niét de vader van prinses Delphine

Jacques Boël stamt af van de steenrijke familie Boël, waarvan het verhaal begint in 1880. Gustave Boël is op dat moment de boekhouder van Ernest Boucquéau, de eigenaar van een staalfabriek én kinderloos. Wanneer die overlijdt, laat hij alles aan Boël over. Het is de basis van het fortuin van de familie, al investeren ze ondertussen ook in andere bedrijven, zoals de distributiegroep Colruyt en digitale bedrijven zoals Zalando en Amazon.

Dat fortuin is trouwens niet min. Momenteel heeft de familie een vermogen van bijna 3 miljard euro, zo wordt geschat. De familie staat daarmee op de tiende plaats in de lijst van rijkste Belgen. Jacques Boël zelf stond een tijd aan het hoofd van de staalfabriek Usines Gustave Boël en werd later onder meer bestuurder bij Union financière Boël. Voorts is er niet veel geweten over de man, want hij was erg discreet. Hij was kunstliefhebber, alleszins, en hield van jagen en van wijn.