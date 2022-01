Vlaams Belang-raadslid onthoudt zich bij stemming over regenboogzebrapad in Liedekerke: "Omdat ik normaal ben"

Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft alle gemeenten en steden de mogelijkheid voorgeschoteld een regenboogzebrapad aan te leggen op een gewestweg in de stad of gemeente. Dit om te tonen dat de stad of gemeente openstaat voor personen met eender welke geaardheid. “Eigenlijk iets dat niet nodig zou moeten zijn, maar ik sta er wel achter", vertelt burgemeester van Liedekerke Steven Van Linthout (CD&V). Als locatie voor het zebrapad werd de oversteekplaats aan het Go! Atheneum op de N207 gekozen.