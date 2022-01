Man (35) omgekomen bij woningbrand in Roeselare, brandweer vond hem aan de voordeur

In Roeselare is vannacht brand uitgebroken in een rijwoning in de Kleine Bruanestraat. Het was de buurvrouw, die rond 4.20 uur een plof hoorde, waarna de brand ontstond. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak. Er was een enorme rookontwikkeling. De 35-jarige bewoner verstikte in de rook en overleefde de hevige brand niet. Hij werd door de hulpdiensten aan zijn voordeur teruggevonden.

De brand ontstond waarschijnlijk in de keuken en verspreidde zich vlug. De brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen en is tot in de voormiddag bezig geweest met nablussen. De woning is door de brand volledig vernield. De politie en het parket gaan uit van een ongeluk, want er zijn geen verdere aanwijzingen van eventuele derden, die betrokken waren. Voor de zekerheid zal er toch een lijkschouwing uitgevoerd worden.