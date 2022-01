Meer rioleringen in Maarkedal: "We kunnen van 40 naar 63 procent rioleringsgraad dankzij subsidies"

Maarkedal in de Vlaamse Ardennen heeft historisch gezien een lage rioleringsgraad, dat komt omdat de bevolkingsdichtheid heel laag ligt op een heuvelachtig gebied. "Nu zitten we ongeveer aan 40 procent, tegen 2030 is het de bedoeling dat we aan 63 procent rioleringsgraad zullen zitten. Dat is een serieuze inhaalbeweging", zegt schepen Frederik Van Nieuwenhuyze (N-VA). "Zuiver voor de riolering krijgen we ongeveer 5 miljoen euro aan subsidies, de gemeente doet daar zelf nog een miljoen bovenop."

Door de ligging kan de gemeente maximaal aan een rioleringsgraad van 80 procent geraken. Die cijfers zijn wat misleidend, zegt Van Nieuwenhuyze: "Veel inwoners hebben een eigen zuiveringssysteem voor hun afvalwater, maar dat wordt niet meegerekend in de rioleringsgraad."