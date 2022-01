"Mijn gezicht brengt duidelijk het slechtste bij de mensen naar boven, maar ik kan er best om lachen"

Craven, die toen zijn laatste jaar aan de Kent State University, in de Amerikaanse staat Ohio, studeerde, had alvast weinig moeite met de grap van zijn vriend, vooral omdat de foto zovele jaren eerder ook als grap bedoeld was: "Ja, die foto was sowieso een grap. Want ik zag er heus niet zo slecht uit. Maar ik had net ervoor in mijn ogen gewreven, haalde een gekke glimlach boven en had zo’n mouwloos gebreid truitje aangetrokken. Maar de schooldirectrice vond het maar niets. Ze vond de foto niet goed genoeg voor het jaarboek. Zij deed me een nieuwe foto nemen. Ik denk dat ze daar nu nog altijd kwaad over is op mij." (All That’s Interesting, juli 2016)