Herschikte roosters, diepvriesmaaltijden, gesloten cafetaria: wat kunnen woonzorgcentra doen bij grote personeelsuitval?

"De woonzorgcentra zijn geen eilanden in onze samenleving, het virus komt er binnen", zegt Margot Cloet. "We verwachten dat het zal blijven stijgen, zowel het aantal besmettingen en de uitval bij het personeel. We moeten toch kijken wat we wel of niet nog kunnen doen. Bij grote uitval moet de dienstverlening worden aangepast. Er zullen wellicht ook keuzes gemaakt worden, iemand een dag niet wassen... "

"Het is een kader dat we bieden, een heel concrete, praktische handleiding die woonzorgcentra kunnen gebruiken en waarbij we hen tips geven over wat ze kunnen doen. Het is geen wet maar een ondersteuningsinstrument. Hoe dan ook is het belangrijk dat we hierover goed communiceren met de bewoners en hun familieleden. Laat ons hopen dat dit een tijdelijk fenomeen is."