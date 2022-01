Ook carnaval in Haspengouw valt in het water: 7 stoeten geannuleerd

De verenigingen zeggen in een persbericht dat ze wel degelijk carnaval willen vieren, maar dat een stoet niet mogelijk is in deze coronatijden. "De carnavalsstoet is voor carnavalisten traditioneel het hoogtepunt van het jaar, waar vanaf 11 november naartoe geleefd wordt. Het hoort voor de lokale gemeenschap een groots volksfeest te zijn, waarbij sociale contacten onontbeerlijk zijn voor de échte carnavalsbeleving."

Daarom hebben ze samen beslist om de stoeten in Sint-Truiden, Wellen, Heers (Rukkelingen-Loon), Bilzen, Borgloon, Haren en Diepenbeek niet te laten doorgaan. Voor Wellen en Diepenbeek wordt wel nog bekeken of het uitstellen van de stoet nog mogelijk is.