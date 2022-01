RTL-directeur over "The voice": "Klachten nooit tot bij ons gekomen, we hadden dit willen en moeten weten"

"De getuigenissen die wij toen kregen, waren niet zo uitgebreid als die in de reportage, maar het was toen al heftig en misselijkmakend genoeg", reageert programmadirecteur Van der Vorst. "We schrokken enorm en wilden weten of er enige grond van waarheid inzat. Dat heeft zo'n twee dagen geduurd. We hebben contact gehad met coach Ali B., die ontkende dat er een klacht tegen hem was ingediend. Pas vorige week vrijdag - tijdens "The voice" - kregen we via advocaten te horen dat er wél een klacht was. Tegelijk hoorden we dat bandleider Jeroen Rietbergen een dag later met een verklaring zou komen. Toen hebben we beslist dat we moesten stoppen met "The voice"."