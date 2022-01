Poëzieweek gaat van start, Ramsey Nasr maakte dichtbundel waarin hij woorden van Van Gogh "samplet"

“Bloesemingen en overvloed”, dat is de slogan van de Poëzieweek, die traditiegetrouw van start gaat met Gedichtendag, op de derde donderdag van januari. Door corona hebben we met zijn allen opnieuw de natuur vlakbij herontdekt. En dus zijn tijdens de Poëzieweek “lieveheersbeestjeswoorden, slingerplantzinnen en varenverzen” te oogsten, op school, in de bibliotheek, de boekhandel of zelfs op straat. Hier kun je nagaan wat er bij jou in de buurt te doen is.