Politie houdt auto op 3 wielen tegen in Gent

De Gentse politie hield gisteren een actie voor het Weekend zonder alcohol achter het stuur, maar haalde per toeval een andere chauffeur uit het verkeer. Langs de Grotesteenweg-Noord in Gent zagen ze tot hun eigen verbazing een auto op 3 wielen rijden: de auto was onderweg een wiel kwijtgeraakt.

Of de driewieler hun controlepost tegemoet reed of de politie de controleactie stopte om zelf de wagen klem te rijden is nog onduidelijk. De politie nam een speeksel- en alcoholtest af en onderzoekt nu hoe de bestuurder het wiel net is verloren. Mogelijk veroorzaakte hij een ongeval, waarop hij is gevlucht.