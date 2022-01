Video toont hardhandige arrestatie van meisje van 14 in Oostende, lokale politie start intern onderzoek

Op de video is te zien hoe een meisje van 14 zich verzet tegen een aanhouding van de politie. Daarbij slaat een van de inspecteurs haar met zijn vuist in het gezicht, trekt hij haar mondmasker naar beneden en houdt hij haar een minuut lang op de grond gedrukt. Verschillende mensen reageren dat de situatie uit de hand is gelopen en dat de inspecteur onnodig geweld gebruikte bij de aanhouding.

De politie van Oostende heeft ondertussen gereageerd op het filmpje, dat rondgaat op sociale media. "Omdat het hier gaat over een voorval met een minderjarige, kunnen we niets over de inhoud van de zaak kwijt", zegt korpschef Philip Caestecker. "Wat we wel zeker kunnen zeggen, is dat de korte video op de sociale media niet het volledige beeld van de situatie toont. Zonder in detail te gaan, betreft het een interventie die al 2 uren voor de beelden gestart was. De video toont dus niet de volledige context."