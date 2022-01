Politie pakt twee verdachten gewelddadige home invasion op

Al snel kon de politie een eerste verdachte in de buurt oppakken. Een tweede verdachte kon wat verderop in de Land Van Waaslaan opgepakt worden in een voertuig. De politie voerde in de loop van de avond een sporenonderzoek uit. De twee verdachten worden verhoord. Zo zal duidelijk worden of ze effectief iets met de feiten te maken hebben of niet.