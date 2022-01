Slechtvalkenkast aan Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder moet duivenplaag verhelpen

Het is de bedoeling dat slechtvalken er rustig kunnen broeden en tussendoor ook nog de duiven en kauwen verjagen, want die zijn aan het ziekenhuis uitgegroeid tot een echte plaag. De vogels nestelen zich in kieren, op inhammen en uitstekende elementen. Ze maken daarbij heel wat vuil, maar ze maken ook veel lawaai, ook erg vroeg in de ochtend, waarmee ze de patiënten van het ziekenhuis storen.