"5 slaapplaatsen voor 200 kinderen op straat": wie zijn de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België?

Isham (schuilnaam), 16, is één van deze jongens. Hij verliet Marokko toen hij 12 jaar was: “Ik had verwacht dat ik hier een betere toekomst zou hebben, maar mijn leven is miserabel. Ik heb geen dak boven mijn hoofd en niemand die me hier kan helpen.”

Wanneer we Isham ontmoeten slaapt hij in een kraakpand in Anderlecht. Hij deelt een kleine kamer met tien andere jongens in een groot gebouw. Er is geen elektriciteit, lopend water of verwarming. “Het is hier gevaarlijk. Er zijn veel drugsverslaafden en geweld, maar het is beter dan op straat te slapen.”