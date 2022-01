Tientallen doden bij dodelijkste aanval door IS in Syrië sinds val van kalifaat

Terreurgroep IS riep in 2014 het kalifaat uit in Irak en Syrië en controleerde een grondgebied van Aleppo in Syrië tot Mosoel in Irak.

Vanaf 2017 begon het kalifaat af te brokkelen, eerst in Irak en vervolgens in Syrië. In 2019 werd het laatste stuk veroverd. IS lijkt verslagen maar vandaag is de dreiging niet volledig verdwenen. Verschillende kleine cellen blijven actief in Syrië en Irak.