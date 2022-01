Tientallen kilo's opengereten vis en een dode hond gedumpt in Boezinge en Vlamertinge

Stefaan probeert de sluikstorters op te sporen in een buurtonderzoek. Hij zal ook laten nagaan of de hond gechipt is. "Het is verschrikkelijk dat je zomaar een hond op straat dumpt. Ook al zou je de hond misschien per ongeluk aangereden hebben, waarom hebben ze hem dan niet gewoon daar aan de zijkant gelegd? Het kan iedereen overkomen dat een hond onverwachts over straat loopt", vertelt hij hoofdschuddend.

"We gaan natuurlijk ook aan mensen in de buurt vragen of ze iets gezien hebben, zoals een nummerplaat of zo", gaat Stefaan verder. "Wanneer we zakken afval vinden, halen we ook het afval eruit om de sporen te onderzoeken. Zo hebben we al eens een dader kunnen vatten door nieuwjaarskaartjes. Ik werd al meermaals bedreigd door mensen, die betrapt werden. Maar als ik mijn werk niet doe, dan moet de belastingbetaler opdraaien voor de kosten in plaats van de schuldige."