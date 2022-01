VN-secretaris-generaal hoopvol over spanningen Oekraïne: "Overtuigd dat er geen Russische invasie komt"

António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, is optimistisch over de situatie in Oekraïne. Hij verwacht niet dat Rusland het land zal binnenvallen en heeft er vertrouwen in dat er een diplomatieke uitweg is uit deze crisis. Rusland en de VS blijven onderhandelen over de situatie, maar Rusland blijft ook troepen sturen naar de Oekraïense grens. Intussen leveren ook meer en meer westerse landen wapens aan Oekraïne.