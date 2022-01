Vrachtwagen vol wasmachines en (kook)vuren naar Pepinster: "Sommige huizen hebben nog geen gasverwarming"

Een half jaar na de overstromingen in Wallonië zijn er nog steeds mensen die niet kunnen koken, de was niet kunnen doen en geen verwarming hebben. "Hoe kunnen wij helpen?", stelden kunstenaar Djack Carlier en creatieveling Debby Burssens zich de vraag. Samen met meer dan 30 kunstenaars en creatievelingen verkochten ze kunstwerken en handgemaakte cadeaus om geld in te zamelen voor de aankoop van elektrische toestellen.

En die actie leverde heel wat op. "Op 1 maand zamelden we bijna 8.000 euro in!", laat Debby weten. "Om 10u vanochtend zijn we vertrokken naar Pepinster met 30 kookplaten, 10 wasmachines en 10 kookvuren, allemaal nieuw aangekocht. Dat brengen we samen met nog wat elektrische vuurtjes naar zij die het nodig hebben." Ze kregen de hulp van meer dan 30 kunstenaars en creatieve zielen uit Sint-Niklaas, Temse, Kruibeke, Zele, Stekene etc.