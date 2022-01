Opnieuw kat vergiftigd met rattenvergif in Ettelgem, al minstens vijfde slachtoffer sinds oktober

“Donderdag kwam Floris thuis en wilde niet meer eten of drinken”, steekt Lynn De Schrijver van wal. “Omdat hij zou uitgedroogd raken, zijn we met Floris naar de dierenarts gestapt en daar bleek onmiddellijk dat hij rattenvergif had binnengekregen." In de omgeving van de Dorpsstraat met name in de Schoolstraat werden sinds de herfst 2021 al minstens 4 katten het slachtoffer van een kattenhater. En De Schrijver vermoedt dat Floris het zoveelste slachtoffer is. “Het gaat niet om een ongeval”, vult de kattenbaas aan. “Floris zijn dieet is heel kieskeurig. Het moet dus gaan om vergif dat zorgvuldig verstopt werd in een lekker hapje.”