Autobestuurster kritiek na zwaar ongeval in Lommel

Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het incident. De klap was enorm en brokstukken lagen verspreid over de hele weg. Er was ook heel wat politie ter plaatse gekomen, terwijl het verkeer werd afgeleid. Een aantal mensen stapten meteen uit om de eerste zorgen toe te dienen.

Het slachtoffer is een vrouw van 22 jaar uit Houthalen. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Pelt en verkeerde zondagnamiddag nog altijd in kritieke toestand. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.