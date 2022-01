Cinema Nova in Brussel viert 25e verjaardag met programmatie van 25 uur: "Met zelfs een zittend fuifje"

Cinema Nova was oorspronkelijk een experiment dat maximum twee jaar zou bestaan. Ondertussen heeft de cinema 25 jaar op de teller: "We wilden een filmzaal opstarten, maar dat was niet evident naast al die grote filmcomplexen. We stootten op een lege filmzaal die we twee jaar mochten gebruiken. En dat project sloeg veel beter aan dan ooit gedacht", vertelt vrijwilligster Marie-Eve.